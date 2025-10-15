В красногорском Музее Победы увековечили память более тысячи погибших спецпропагандистов

В красногорском филиале Музея Победы торжественно открыли мемориальную доску, посвященную офицерам спецпропаганды — малоизученным героям Великой Отечественной войны. Церемония, приуроченная к 80-летию Победы и 85-летию создания службы спецпропаганды, прошла по инициативе ветеранских организаций при поддержке музея.

Мемориал разместили на стене здания музея, где в 1943-1947 годах работало уникальное учреждение: Центральная антифашистская школа. Она была колыбелью движения «Свободная Германия». Директор музея Наталья Овчарова подчеркнула, что создание этого комитета в разгар Курской битвы стало переломным моментом не только на фронте, но и в сознании немецких солдат.

Как напомнил ветеран спецпропаганды Евгений Торсуков, среди героев-спецпропагандистов были трагические фигуры вроде Ильи Остапенко и Миклы Штеймница, расстрелянных немецкими войсками при выполнении парламентерской миссии в Будапеште несмотря на белый флаг. Доска поможет увековечить память о павших и сделать шаг к восстановлению исторической справедливости.

Для посетителей музей в Красногорске предлагает углубленное изучение темы через экскурсию по выставке «Идеология Победы», где представлены около сотни подлинных предметов военнопленных, листовки и плакаты той эпохи, демонстрирующие мощь информационного оружия военных лет.