В Красноярском крае рассказали о поисках пропавшей семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае с конца сентября, продолжаются с участием профессиональных спасателей, кинологов и сотрудников ФСБ, однако пока результатов нет. Об этом сообщает URA.RU .

С 28 сентября в Минской петле Красноярского края ведутся поиски пропавшей семьи Усольцевых. После завершения активной фазы поиска началась новая операция с участием исключительно профессиональных спасателей.

В работе участвуют пешие патрули, кинологи с собаками, сотрудники ФСБ, а также техника для обследования труднодоступных участков леса и горных районов. Были обследованы восемь километров лесных дорог и пять квадратных километров горно-таежной местности. Результатов пока нет.

Последняя активность семьи в интернете зафиксирована 3 октября. Наличие второго аккаунта главы семейства может указывать на попытку скрыть свои действия. Версии исчезновения семьи остаются различными: некоторые считают, что они могли укрыться в курумнике во время поиска пропавшей собаки; криминалисты предполагают нападение браконьеров или сектантов; блогеры рассматривают возможность нелегального выезда за границу.

Сын пропавших категорически отвергает версии о побеге семьи, отмечая, что родители не могли оставить домашних животных без присмотра.

На активную фазу поисков было задействовано более 1,5 тыс. человек из разных регионов России, использовалась авиация и специализированная техника. Полноценные поисковые операции планируется возобновить не раньше апреля-мая 2026 года, после схода снега.

Ранее сообщалось, что загадочно пропавшие Усольцевы могли пересечь границу с Монголией.