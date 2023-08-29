В Краснознаменске прошла тематическая ярмарка «Школьный базар»

С 23 по 27 августа 2023 года в городском округе Краснознаменск успешно прошла тематическая ярмарка «Школьный базар».

Гости ярмарки смогли приобрести различную одежду для своих школьников. В большом ассортименте гостям были предложены книги и канцелярские товары.

Свою продукцию представили предприниматели из Липецкой, Рязанской, Тверской, Ростовской и других областей России.

В период проведения ярмарки работала тематическая зона для любителей фотосессий, а также был открыт фуд-корт и организовано музыкальное сопровождение.