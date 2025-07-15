Два электробуса столкнулись на юго-западе Москвы, 11 пострадавших

На юго-западе Москвы столкнулись два электробуса, в результате чего пострадали 11 человек, включая двоих детей. Авария произошла на Профсоюзной улице, один из автобусов после удара выехал на тротуар и врезался в мачту освещения. Об этом сообщило РИА Новости.

Во вторник на Профсоюзной улице в Москве произошло серьезное ДТП с участием двух электробусов. По предварительным данным, один из автобусов столкнулся с другим на остановке, после чего вылетел на тротуар и врезался в мачту городского освещения.

В результате аварии пострадали 11 человек, среди них — двое детей. Состояние всех потерпевших оценивается как легкое или средней тяжести, угрозы для жизни нет. На месте работают девять бригад скорой помощи и специалисты Центра медицины катастроф. Причины происшествия выясняются.

Ранее в Подмосковье в ДТП с питбайком погибла несовершеннолетняя.