В Крыму мигрантам оставили лишь две возможности заработка

На территории Крыма введены ограничения на осуществление трудовой деятельности для приезжих из других стран по значительному числу профессий. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Руководитель региона уточнил, что под действие нового запрета подпадают 48 различных направлений работы. Аксенов подчеркнул, что теперь иностранные граждане имеют право официально трудоустраиваться в Крыму исключительно в туристической отрасли и на строительных площадках.

«Моя позиция остается неизменной: миграционную политику необходимо ужесточить», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что погранслужба Польши разрешила водометы и антидроновые ружья против мигрантов.