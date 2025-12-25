В курганском микрорайоне Заозерный люди переживают четвертые сутки без воды

В Кургане сложилась чрезвычайная коммунальная ситуация: десятки многоквартирных домов в микрорайоне Заозерный уже четвертые сутки остаются без горячего и холодного водоснабжения. Проблема усугубляется аномально холодной погодой — минувшей ночью столбик термометра в городе опускался до отметки -30 °C. На критическое положение жителей сообщили в Telegram-каналах.

По информации местных жителей, в воскресенье их предупредили о плановой врезке нового водопровода и попросили запастись водой на два дня. Однако обещанные сроки восстановления подачи были сорваны, и люди вынуждены приспосабливаться к жизни без воды в условиях экстремальных холодов.

Один из пострадавших жильцов возмущенно отметил: «Подвоз воды организован, но все в это время на работе. В Водоканале сказали — как сделают, так и дадим воду, может завтра-послезавтра, а может через несколько дней. А ничего, что уже четверо суток без воды?». Отключение затронуло не только жилой сектор, но и социальные объекты, включая детский сад.

В городской администрации срыв сроков объяснили непредвиденными осложнениями — во время ремонтных работ часть труб замерзла. Чиновники пока не могут назвать точную дату полного восстановления водоснабжения в микрорайоне, что вызывает растущее недовольство горожан.