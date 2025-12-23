Коммунальщики подтвердили частичное восстановление подачи воды в крымский курорт

Водный кризис в Алуште, длящийся с лета, немного смягчился благодаря декабрьским осадкам. С 25 декабря в городе и округе отменены наиболее жесткие меры — плановые отключения воды по воскресеньям. Однако власти предупреждают, что это лишь временное и частичное облегчение, а не возврат к нормальному водоснабжению.

Основным источником воды для региона остается Изобильненское водохранилище, уровень которого к началу зимы упал до критических 18%. Это вынудило с 8 декабря ввести повсеместный график подачи воды по часам. Новогодние корректировки этого графика стали уступкой жителям, которые с лета вынуждены были прибегать к услугам водовозов.

Согласно новому режиму, с 25 декабря по 12 января подача воды будет осуществляться с пониженным давлением в ночное время. Лишь в несколько праздничных дней — 31 декабря, 1, 6 и 7 января — водоснабжение планируется сделать полностью круглосуточным.

В ГУП РК «Вода Крыма» подтвердили изданию ForPost, что обещание о круглосуточной подаче на праздники будет исполнено. Однако представители предприятия подчеркнули, что основные ограничения остаются в силе, так как ситуация с водохранилищем остается напряженной. Таким образом, даже в праздники водоснабжение вернется не полностью и точно не насовсем.

Ранее сообщалось, что ДТП оставило без отопления 7 тыс. жителей Приморья.