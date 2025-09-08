В Курске заметили незнакомцев, поселившихся на кладбище и жгущих там костры

В Курске заметили неизвестных, которые в буквальном смысле устроили домашний очаг на Никитском кладбище в Курске, пишет издание «Секунда».

По информации местных жителей, неизвестные лица обустроились возле центральной аллеи кладбища, начали жечь там костры и сушить белье. Людей заметили около месяц назад.

Куряне предполагают, что появление бездомных на кладбище в Центральном округе города связано со скорым наступлением холодов. Уже сейчас ночные температуры воздуха в Курске опускаются до плюс 14-15 градусов.

Как пишет издание, люди потребовали от администрации оперативно разобраться с ситуацией на Никитском кладбище. Отмечается, что власти уже выдали задание на проведение уборки территории.

Напомним, в июле врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил возмущение состоянием этого же кладбища. Он указал на завалы мусора, поврежденные кресты и надгробия и потребовал от администрации навести там порядок.

Ранее сообщалось, что на могиле ведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище появился памятник с изображением Останкинской башни.