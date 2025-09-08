Символичная деталь появилась на могиле «отца КВН» Маслякова

На Новодевичьем кладбище в Москве, в годовщину смерти легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, открыли памятник, который сразу привлек внимание необычной деталью — на нем изображена Останкинская башня. Об этом сообщает News.ru.

Архитектурный элемент на памятнике оказался неслучайным, так как именно в студии «Останкино» проходили съемки «Клуба веселых и находчивых». Памятник такой деталью символизирует не только место, где создавалась легенда КВН, но и связь поколений — между отцом, который создал целую эпоху, и сыном, который продолжает его дело.

Напомним, что Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября 2024 года, но его дело продолжает жить. Незадолго до смерти, в 2022 году, когда у телеведущего обнаружили новообразование, он начал передавать все дела, связанные с программой, своему сыну Александру. После смерти отца Масляков-младший стал единственным владельцем компании «АМИК», которая занимается производством КВН. Помимо этого, ему принадлежат еще четыре компании, связанные с брендом.

Согласно последним данным, только за 2024 год сын Маслякова заработал на производстве программы 1,6 миллиарда рублей. То есть, в настоящее время КВН остается одним из самых прибыльных проектов на российском телевидении.

Ранее юрист рассказал о судьбе КВН после распределения наследства Маслякова.