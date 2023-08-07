В Курской области посадили беспилотник с эмблемой террористов

Из сообщения губернатора Романа Старовойта следует, что подразделение российских войск принудительно посадило два беспилотника, направленных в регион украинскими боевиками. При этом глава региона рассказал, что на один из аппаратов была нанесена символика боевиков «Азов»* – запрещенной в России террористической организации.

Старовойт поблагодарил российских военнослужащих и сотрудникам пограничной службы за профессиональную и оперативную защиту российских границ.

* Запрещенная в России террористическая организация