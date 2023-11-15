В Кузбассе таксист дважды спас пожилых людей от обмана мошенников

Все началось с того, что в Белове 74-летний пенсионер сел к таксисту в машину. Пожилой мужчина срочно попросил отвезти его к банкомату, ведь у него пытаются похитить деньги. Об этом также пишет издание «Vse42.ru» .

Водитель такси выслушал рассказ пенсионера и пришел к выводу, что с ним связались аферисты. Они пытались вынудить у горожанина 200 000 рублей, о чем таксист прямо и рассказал своему пассажиру. Но клиент не поверил и отказался ехать в полицию.

Тогда полицейские сотрудники сами приехали к банкомату по вызову водителя. Там правоохранительные органы рассказали пенсионеру и о мошенниках, и о «безопасном счете», чтобы не дать ему перевести 200 000 рублей аферистам. После этого было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что указанный таксист «спас» еще одну пенсионерку, которая намеревалась отправить мошенникам аж 2 млн рублей.