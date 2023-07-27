В Кузбассе водитель автомобиля сбил ребенка на самокате

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в Междуреченске произошло новое дорожно-транспортное происшествие. Как выяснилось, водитель автомобиля сбил ребенка на самокате в зоне пешеходного перехода. Местные жители быстро среагировали и поспешили на помощь.

В социальных сетях распространилось видео с места аварии, которым поделился очевидец. Один из комментаторов написал, что водитель, возможно, сидел в телефоне, а ребенок подумал, что едет «на танке». Важно отметить, что он не спешился с самоката, когда пересекал дорогу в установленном месте.

На данный момент известно, что обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Результаты расследования помогут избежать подобных случаев в будущем и обеспечат безопасность на дорогах.