В Кузбассе врачи едва не лишили ноги пациентку с ушибом

Женщина пожаловалась на сомнительную медицинскую помощь, после которой столкнулась с гнойно-некротической раной.

Жительница Березовского ударила тыльную сторону стопы и обратилась за помощью в травмпункт. Там ей обработали повреждение, наложили гипс и рекомендовали ходить на перевязки. Сибирячка исправно посещала местных специалистов на протяжении двух месяцев, но это лишь усугубило ситуацию, сообщает издание «Vse42.ru».

«Каждый раз ей без обезбола под кожу вводили иглу с тампоном и промывали ногу и каждый палец! Боли дикие! Крики слышала вся больница!» – возмущается автор поста в соцсети.

Предполагают, что женщине могли занести инфекцию в рану, которая спровоцировала некроз тканей. Травма приобрела пугающий вид, начала истончать зловоние. Пострадавшей смогли помочь только в больнице города Кемерово.

Родственники женщины считают, что она рисковала лишиться ноги из-за изначально неправильно оказанной помощи. Однако в березовской больнице еще проверяют эту информацию.