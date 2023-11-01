В Кузбассе женщина проникла в чужой дом ради кражи денег и микроволновки

Стало известно, что в городе Белово, который находится в Кемеровской области, произошел инцидент с проникновением в дом к шестидесятилетнему мужчине. Позже он обратился за помощью к стражам порядка. Потерпевший рассказал им о том, что какой-то человек залез к нему через окно, из-за чего в доме пропали микроволновая печь и денежные средства.

В итоге удалось задержать злоумышленницу. Подозреваемая в совершении преступления ранее уже была судима за кражу. В отношении тридцатилетней беловчанки возбудили уголовное дело, которое передано в суд и ожидает рассмотрения. За этот инцидент женщине грозит заключение сроком до шести лет.