В кузбасском городе арендодатель стала жертвой злоумышленников

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в социальных сетях жительница Кузбасса рассказала историю о том, как ее ограбила семейная пара, снимавшая квартиру.

Стало известно, что злоумышленники сняли у жительницы одного из кузбасских городов квартиру. Однако в день оплаты проживания семейная пара не открыла дверь хозяевам. А когда внутрь все же удалось попасть, обнаружилось, что почти вся бытовая техника пропала.

После этого случая хозяйка квартиры выяснила, что она – не первая жертва. Ранее пара уже совершала подобное, снимая жилье. В любом случае, местная жительница обратилась к правоохранительным органам. По ее словам, был нанесен довольно значительный ущерб.

Пользователи соцсетей нашли сходство между кузбасскими аферистами и Бонни с Клайдом.