В Кузнецком Алатау нашли потерявшихся туристов с раненной девушкой

Как сообщает издание «Vse42.ru» , заблудившимся в горах туристам на юге Кемеровской области понадобилась неотложная помощь спасателей.

Стало известно, что туристы отправились в Золотую долину Кузнецкого Алатау. Спасатели отправились на поисковые мероприятия, потому что группа не вернулась назад, о чем сообщило Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Поисковикам пришлось разделиться сразу на несколько групп. Одна из них отправилась по маршруту навстречу пропавшим туристам. Ей удалось пройти 50 км за 13 часов по достаточно сложной местности.

Однако все не зря, и пропавшие нашлись в полном составе. Среди них была девушка, которая повредила руку, из-за чего нуждалась в оказании первой помощи.