В Кузнецово малолетний ребенок выпал со второго этажа квартиры

Как пишет «Газета.ру» , согласно поступившей информации, годовалый ребенок выпал из окна квартиры на улице Толбухина. Мальчик, родившийся в 2022 году, получил травмы.

Мать ребенка находилась в квартире в момент происшествия, но отвлеклась на короткое время, что привело к падению ребенка из окна. Его госпитализировали с полученными травмами, детали состояния мальчика неизвестны.

Другие обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются соответствующими службами и правоохранительными органами. О происшествии сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Подобные инциденты служат очередным напоминанием о том, как важно вести контроль за окнами, устанавливать специальные сетки или ограничители, а также присутствовать рядом с маленькими детьми.