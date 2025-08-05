В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили окоченевший труп зарезанного мужчины

В одном из домов на юго-востоке Москвы было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

В квартире одного из домов, расположенных на улице Полбина в районе Печатники, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. К моменту обнаружения тело уже полностью окоченело.

«В квартире жилого дома, расположенного в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения», – отмечается в заявлении СК.

Ранее сообщалось. что глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением бойца СВО на костылях из Тюмени.