В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили окоченевший труп зарезанного мужчины
По факту найденного трупа на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело
Фото: [REGIONS]
В одном из домов на юго-востоке Москвы было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.
В квартире одного из домов, расположенных на улице Полбина в районе Печатники, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. К моменту обнаружения тело уже полностью окоченело.
«В квартире жилого дома, расположенного в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения», – отмечается в заявлении СК.
Ранее сообщалось. что глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением бойца СВО на костылях из Тюмени.