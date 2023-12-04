В квартире в Туле нашли тело годовалого мальчика с ножевым ранением, убийцей может быть отец

О произошедшем инциденте информирует СУ СК по Тульской области. По словам полицейских, в одной из квартир в областном центре было обнаружено тело годовалого ребенка с ножевым ранением.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следствие, основным подозреваемым является отец ребенка, который в настоящее время объявлен в розыск.

«Следствием установлено, что 4 декабря 2023 года в квартире, расположенной в Ленинском районе, обнаружено тело малолетнего мальчика 2022-го рождения с ножевым ранением. Подозреваемый в совершении убийства установлен. В настоящее время он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Назначено проведение нескольких судмедэкспертиз. По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.