В квитанции есть ошибка: как не переплатить за ЖКУ в марте 2026

С марта текущего года в России изменились сроки выставления и оплаты счетов за коммунальные услуги. Платежные документы теперь должны поступать гражданам до пятого числа, а крайний срок внесения платы за предыдущий месяц сдвинут на 15-е число. Однако не все расчетные центры оперативно перестроили работу, пишет РИА Новости.

Общественный деятель и эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь в беседе с РИА Новости разъяснил алгоритм действий для тех, кто столкнулся с устаревшими данными в квитанциях. По его словам, в некоторых платежках за март все еще может фигурировать прежняя дата оплаты — 10 апреля.

Специалист посоветовал при обнаружении такой ошибки незамедлительно связаться с управляющей компанией. Телефонный звонок позволит оперативно донести информацию до ответственных лиц. Однако для подстраховки Бондарь рекомендует продублировать обращение через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Это создаст официальный цифровой след, который станет подтверждением факта обращения, если УК проигнорирует проблему.

Эксперт акцентировал внимание на том, что нормы федерального закона имеют приоритет над данными, напечатанными в платежном документе. Граждане имеют законное право перечислять средства за жилое помещение вплоть до 15-го числа независимо от того, какая дата указана в квитанции. Если управляющая организация отказывается исправлять ошибку, жильцам следует направлять жалобу в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.