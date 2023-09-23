В Лефортовском тоннеле Москвы столкнулись три машины, движение автомобилей встало

О произошедшем инциденте сообщает в своем аккаунте в соцсетях столичный Дептранс. Там пояснили, что в результате ДТП один из автомобилей перевернулся.

В настоящее время в Лефортовском тоннеле на внешней стороне автомобильное движение сильно затруднено. Причиной тому перекрытые сразу две полосы из трех имеющихся.

«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение трех автомобилей, после чего один из них перевернулся на крышу ... Движение свободно по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на севере Подмосковья.