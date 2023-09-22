Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на севере Подмосковья

На севере Московской области произошло массовое ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей.

Авария случилась в районе пятьдесят пятого километра Дмитровского шоссе. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД сообщил ТАСС.

Уточняется, что все автомобили, попавшие в дорожно-транспортное происшествие, ехали в попутном направлении. Обошлось без пострадавших. Движение в районе аварии сейчас полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что один человек погиб после столкновения «Газели» с автовозом в Подмосковье.