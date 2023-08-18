В Ленинградской области девочка в тяжелом состоянии попала в реанимацию из-за укуса змеи
Фото: [©Дмитрий Дебабов/РИА Новости]
В Ленинградской области четырехлетнюю девочку доставили в реанимацию после укуса змеи. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местного комитета здравоохранения, ребенок поступил в детский клинический центр имени К.А. Раухфуса в Питере из Кировского района. Известно, что сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Сообщается, что в этом году от укуса змей пострадало уже шестеро детей. Пятеро из них проходили лечение в Детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова и вынуждены выли находиться некоторое время в реанимации. При этом летальных случаев зарегистрировано не было.