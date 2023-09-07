В Ленинском городском округе начал работу новый детский сад

Учреждение на 280 мест включено в структуру школы №7 Видного. На мероприятии, посвященном открытию детсада, выступил глава округа Алексей Спасский. В первую очередь, прозвучали теплые слова благодарности строительным бригадам, которые профессионально выполнили свою работу, закрыв все предыдущие проблемы. Руководитель муниципалитета поздравил с радостным событием детей, родителей и пожелал удачи коллективу педагогов.

Отметим, что в этом году в Ленинском округе выполняется очень насыщенная программа по строительству дошкольных заведений. С начала года их на территории муниципалитета открылось уже семь штук. Кроме того, новые детские сады заработают в ЖК «Первый квартал» и «Живописный».