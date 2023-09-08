В Ленинском городском округе обустроили сквер

В рекордно короткие сроки провели благоустройство в сквере 50-летия Видного в Ленинском городском округе. На проведение всех работ потребовалось всего три недели. Напомним, сквер находится на проспекте Ленинского комсомола.

Привести в порядок именно это пространство решили сами жители Ленинского городского округа. В прошедшем году они проголосовали за сквер на платформе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе благоустройства здесь полностью заменили брусчатку на площади около 800 кв.м., разбили газоны, поставили 14 антивандальных скамеек из эко-материалов. Освещение заменили энергоэффективным, а также поставили центральный элемент сквера, где указано его название.

Итоги обновления вместе с жителями оценил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

«Жители поделились: в ходе ремонта общались с подрядчиками, и все их пожелания были учтены», - отметил он.

Кроме того, глава округа добавил, что в ходе работ не повредили ни одно дерево.