В Ленинском городском округе спасли женщину с гигантской миомой

35-летняя пациентка из ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе поступила в учреждение экстренно из-за начавшегося кровотечения. Потеря крови привела к резкому снижению гемоглобина – до 90 единиц. На первичном осмотре врачи выявили миому, по своим размерам соответствующую двадцати неделям беременности.

Заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев рассказал, что в связи с продолжающимся кровотечением экстренно провели лапоротомию, удалив миоматозный узел. Матку при этом сохранили. Это позволило сохранить репродуктивную функцию для пациентки, у которой еще не было беременностей и родов.

«Операция длилась 1 час 25 минут. Вес миомы составил 860 граммов», - уточнил Николай Соваев.

В органосберегающей операции участвовали три акушера-гинеколога, анестезиолог и трансфузиолог. Сейчас состояние пациентки удовлетворительное, она продолжает лечиться в стационаре. Когда женщину выпишут, ее будет наблюдать участковый акушер-гинеколог в Ленинском городском округе.