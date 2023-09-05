В Ленинском округе Подмосковья в День знаний открылось сразу четыре детских сада

Рабочий поселок Боброво (Ленинский городской округ) получил отличный подарок на День знаний. Здесь заработали сразу три детских сада общей вместимостью 800 мест.

Все учебные заведения, отметим, построены в нескольких минутах ходьбы от жилых домов комплекса «Восточное Бутово», детям не придется тратить много времени на дорогу. Глава округа Алексей Спасский побывал на открытии в одном из учреждений, тепло поздравил ребят и их родителей с началом нового учебного года.

«Наша задача – обеспечить гармоничное развитие территории, чтобы социальная инфраструктура не отставала от темпов ввода жилья. Теперь в этом ЖК есть пять детских садов, а в августе начала работу поликлиника. В следующем году достроим вторую большую школу на полторы тысячи мест», - отметил глава муниципалитета.

Кроме того, детский сад на 340 мест был открыт в поселке Развилка. Его возвели в рамках госпрограммы. На проект ушло всего 12 месяцев.