В Ленобласти мать выгнала троих детей жить в баню

В течение длительного времени трое мальчиков 7, 9 и 11 лет жили в бане на участке по Валовой улице в садоводческом товариществе «Химик-2» Кировского района. Дети ходили в рваной одежде, еду добывали попрошайничеством, нигде не учились. Их госпитализировали в педиатрическое отделение местной больницы.

Мать задержали. Выяснилось, что она вместе с сожителем злоупотребляет алкогольными напитками и употребляет запрещенные вещества.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.

Ранее сообщалось о мотиве подозреваемой в убийстве отца в Москве 15-летней девочки.