Стало известно о мотиве подозреваемой в убийстве отца в Москве 15-летней девочки

Источник РИА Новости проинформировал , что 15-летняя девочка, предположительно, убила своего отца в ходе конфликта из-за желания мужчины оформить на старшую дочь кредит, сообщил телеграм-канал агентства.

Источник рассказал, что старшая дочь выступила против решения отца оформить на ее имя кредит. Это стало поводом для конфликта. Предполагается, что мужчина настаивал на своем предложении. Младшая дочь заступилась за сестру.

«Тогда 15-летняя дочь мужчины взяла нож и напала на отца», — сообщил собеседник агентства.

Телеграм-канал Mash сообщил, что старшей сестре подозреваемой 20 лет. Предполагается, что девочка-подросток нанесла ножевое ранение в область шеи. Телеграм-канал SHOT располагает информацией, что в ходе конфликта мужчина применил физическую силу в отношении старшей дочери. Девушка выступала против оформления микрокредита на свое имя. Мужчина хотел получить деньги, чтобы внести оплату за свой кредит.

«Сегодня утром Марьяна собиралась на пары в колледж (девушка учится на четвертом курсе медицинского). Но отец не дал ей спокойно уйти и опять начал требовать, чтобы дочь взяла ему кредит. Он стал орать на девушку, а потом и бросаться на нее», — сообщил SHOT.

По информации SHOT, подросток дает показания. На допросе она призналась, что испытывала ненависть к отцу и осознавала, куда наносит удар. Предполагается, что мужчина умер не сразу. Он пытался напасть на дочек. В квартире следователи нашли следы борьбы. Девочки не покинули место преступления. 15-летнюю подозреваемую задержали в квартире. На допросе она рассказала, что отец регулярно ссорился со старшей дочкой: кричал и придирался.

«В отношении Алисы решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 „Убийство“. Ей грозит до 15 лет, так как подросток уже подлежит уголовной ответственности», — сообщил SHOT.

По данным SHOT, мама девочек — медик. В момент убийства была на смене. Погибший отец был судим дважды. Из-за задолженности по кредитам находился под контролем судебных приставов.

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