В Ленобласти мужчина выбросил женщину из окна за то, что она не приготовила ужин

Весьма своеобразно отреагировал на ненакрытый к вечеру стол житель Ленинградской области. Мужчина пришел домой с работы и сильно расстроился, что в холодильнике пусто.

Как приводится в соцсетях, во время закатившейся ссоры из-за неприготовленного ужина любовник не стал церемонится со своей дамой и попросту выкинул бедную девушку с балкона 3-го этажа.

В больницу женщину доставили со множественными переломами и травмами внутренних органов. Там она, прийдя в сознание, рассказала полицейским, что стало причиной ее стремительного полета.

В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии, а мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело.