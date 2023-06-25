В Липецкой и Воронежской областях возобновили автобусное сообщение после мятежа Пригожина

Об этом в соцсетях проинформировали власти обоих российских регионов. С утра воскресенья, 25 июня, пассажирские автобусы со всех автовокзалов Воронежской и Липецкой областей отправляются во всех направлениях.

«Автобусное сообщение по всем направлением возобновлено в Липецкой области, практически все рейсы выполняются по расписанию», - сообщается в пресс-службах областных администраций.

Ранее в субботу в соседних Липецкой и Воронежской Рейсы рейсы автобусов в направлении Москвы и Тулы были временно ограничены.

Напомним, в ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, после провокационных заявлений ее руководителя Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по их лагерям,сначала захватили штаб Южного военного округа, а после двинулись колоннами на Москву

Глава государства Владимир Путин назвал действия военных подразделений мятежом и предательским ударом в спину России. Позднее стараниями президента Белоруссии Александра Лукашенко конфликт удалось погасить.