В Ливане разместили билборды с фотографией Путина с Кораном
Фото: [© RIAKremlinpool]
В ливанских городах появились билборды с фотографией Владимира Путина, который держит в руках подаренный ему Коран, сообщает корреспондент РИА Новости.
Надпись на билборде гласит «Страж и защитник религий».
Фотография Путина с Кораном была сделана в Джума-мечети в Дербенте, которую он посетил посетил в Курбан-байрам во время своего визита в Дагестан. Тогда президент подчеркнул, что в России неуважительное отношение к Корану является уголовным преступлением.
Организатор акции, глава офиса российско-ливанского сотрудничества «Росливан» Мухаммед Насрутдин отметил, что таким образом Владимир Путин продемонстрировал, как нужно относиться к религиям.
Напомним, незадолго до этого в Швеции активист совершил сожжение Корана. При этом шведские власти не препятствовали акту вандализма.