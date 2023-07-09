В Ливане разместили билборды с фотографией Путина с Кораном

В ливанских городах появились билборды с фотографией Владимира Путина, который держит в руках подаренный ему Коран, сообщает корреспондент РИА Новости.

Надпись на билборде гласит «Страж и защитник религий».

Фотография Путина с Кораном была сделана в Джума-мечети в Дербенте, которую он посетил посетил в Курбан-байрам во время своего визита в Дагестан. Тогда президент подчеркнул, что в России неуважительное отношение к Корану является уголовным преступлением.

Организатор акции, глава офиса российско-ливанского сотрудничества «Росливан» Мухаммед Насрутдин отметил, что таким образом Владимир Путин продемонстрировал, как нужно относиться к религиям.

Напомним, незадолго до этого в Швеции активист совершил сожжение Корана. При этом шведские власти не препятствовали акту вандализма.