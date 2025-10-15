В ЛНР обнаружили тело мирной жительницы, погибшей в доме во время боев

В поселке Вороново Луганской Народной Республики специалисты обнаружили останки женщины, предположительно застреленной украинскими военными в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниила Стяжкина.

По словам Стяжкина, рядом с останками была найдена гильза, что указывает на возможное убийство. Женщина погибла в своем доме во время боевых действий. Ранее считалось, что она стала жертвой артобстрела, однако после находки версия была пересмотрена.

Семья погибшей обратилась к специалистам с просьбой обследовать место захоронения. При осмотре выяснилось, что дом был сожжен. Родственница женщины рассказала, что украинские военные принуждали местных жителей покинуть Вороново и уехать на подконтрольную Киеву территорию. По ее словам, погибшая отказалась уезжать и спряталась в доме.

С 2024 года в ЛНР действует рабочая группа по поиску и идентификации тел мирных граждан, погибших в результате украинских обстрелов и действий военных подразделений. Ее представители продолжают осматривать территории бывших боевых зон и фиксировать новые случаи гибели мирных жителей.

Ранее родственники погибших военнослужащих ВСУ столкнулись с проблемами при опознании.