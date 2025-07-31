В Луховицах состоялась церемония вручения российских паспортов девяти юным жителям

Этот значимый документ, являющийся символом взросления и полноправного членства в обществе, получили девять молодых людей из округа. Мероприятие состоялось по проекту «Лидерство – это реальность» партии «Единая Россия».

По словам Елены Лядовой, первого заместителя главы Луховиц, для каждого из ребят и их семей это особенный, волнующий момент, который они разделили в кругу близких.

«Перед вами расстилаются широкие возможности. Стремитесь к совершенству, испытывайте гордость за Россию и проявляйте патриотизм, бережно храните традиции, доставшиеся нам от предыдущих поколений, которые оставили нам великую страну. Прежде всего, оберегайте, развивайте и прославляйте Родину, смело двигайтесь вперед и не позволяйте препятствиям сбить вас с пути», – обратилась к юношам и девушкам Елена Лядова.

Помимо нее ребят поздравили и вручили экземпляры Конституции РФ директор молодежного центра «Юнимакс», депутат округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Дмитрий Силаев и заведующая луховицким отделом ЗАГС Галина Солотчина.

Представители отдела по вопросам миграции окружного подразделения МВД осуществили выдачу паспортов молодым людям.