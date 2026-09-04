Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском диктанте «Россия — дом народов», который пройдет в День языков народов Российской Федерации, 8 сентября. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Присоединиться к диктанту и проверить свои знания могут все желающие. Приглашаю всех принять участие», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Написать диктант можно как очень, так и в режиме онлайн. На официальном сайте платформы «Рувики» будет доступна онлайн-трансляция. Участники смогут написать один и тот же текст на любом из 21 предложенного языка народов России, включая русский, татарский, башкирский, якутский и другие. Чтобы написать тест дистанционно, нужно будет в день проведения зайти на сайт dictant.ruwiki.ru, пройти регистрацию, выбрать желаемый язык и следовать инструкциям.

Организаторами мероприятия выступают ФГБУ «Дом народов России» и интернет-энциклопедия «Рувики» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Института языкознания РАН и фонда «Тотальный диктант». После написания тестирования участники получат электронный именной сертификат, подтверждающий участие.

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