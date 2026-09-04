Российские фигуристки чисто откатали короткие программы на Kinoshita Group Cup, но уступают японкам

В Токио на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup стартовали выступления у фигуристок-одиночниц. Свои программы представили россиянки Александра Трусова, Камилла Нелюбова и Анна Фролова.

Российские фигуристки чисто исполнили свои программы. Александра Трусова, не выступавшая четыре года, предстала в новом, необычном для себя образе. За свое выступление она получила 74,92 балла. Более высокую оценку (76,08) получила Камилла Нелюбова с более сложным контентом. Выступление Анны Фроловой судьи оценили в 73,66 балла.

При этом еще более щедрыми судьи были к хозяйкам соревнований. Мао Шимада получила 78,84 балла, а бронзовый призер Олимпиады Ами Накаи — невероятные 80,27.

Плотность результатов достаточно высока, поэтому российско-японское противостояние продолжится в произвольной программе.

Ранее короткие программы на Kinoshita Group Cup представили мужчины. Россиянин Владислав Дикиджи идет на втором месте.