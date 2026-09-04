«Он избегает ролей хулигана»: стало известно, почему Михаил Ефремов отказался от кино в пользу театра

62-летний заслуженный артист РФ Михаил Ефремов сознательно избегает ролей, которые ассоциируются с его «разухабистым» образом и хулиганским прошлым. Так в беседе НСН объяснил отказ актера от съемок в фильмах кинокритик Роман Григорьев.

Накануне стало известно, что артист после выхода из колонии по УДО сосредоточился на театре. Сообщалось, что Ефремова больше не интересует работа в кино.

Григорьев предположил, что выбор актера в пользу «Мастерской 12» напрямую связан с его давней дружбой с режиссером Никитой Михалковым. По словам критика, в этом театре Ефремов чувствует себя в безопасности, а Михалков «протянул руку помощи».

«Все его роли в кино связаны с его разухабистым образом. Видимо, он не хочет к нему возвращаться, поэтому выбирает какие‑то камерные площадки и роли, которые не напоминают о его хулиганском прошлом. Он — немолодой мальчик, бесконечной карьеры у актера не бывает», — отметил Григорьев.

Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра осенью 2025 года, и с тех пор артист полностью посвятил себя сцене. Он уже успел сыграть в спектакле «Без свидетелей» с Анной Михалковой.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов появится на одной сцене с Дарьей Белоусовой и сыном от Евгении Добровольской.