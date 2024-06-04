В луховицком лицее открыли «Парту Героя» в честь легендарного летчика-испытателя

В честь известного летчика Ивана Григорьевича Воробьева из Луховиц в местном лицее была открыта «Парта Героя», благодаря которой ученики больше будут знать об отличившемся участнике ВОВ.

Еще одна дань памяти Ивану Воробьеву появилась в Луховицах, где его имя уже носят Центральный городской парк, мемориал и улица. Теперь в местном лицее появилась парта Героя, за которую пустят учиться только самых успешных ребят.

Ивана Григорьевича Воробьева чтят за заслуги во времена ВОВ, за преданность делу. Луховичанин совершил 179 боевых вылетов, в боях сбил три вражеских самолета, а еще девять уничтожил на аэродроме. Заслуженно получил звание Героя Советского Союза. В послевоенные годы с летчиком произошла трагедия: во время испытаний у самолета загорелся двигатель. Существовала угроза падения на город, но Иван Григорьевич не стал катапультироваться, а увел воздушный транспорт от населенных мест ценой своей жизни.

«Иван Григорьевич Воробьев для луховичан — один из главных Героев. Это человек, который проявил себя и во время войны, и сделал величайший подвиг в послевоенные годы. И сейчас, когда мы говорим о наших Героях Великой Отечественной войны, то подразумеваем не только тех, кто воевал и участвовал в сражениях, но и тех, кто ковал Победу в тылу, помогал восстанавливать Советский Союз после Великой Отечественной войны. Иван Григорьевич отличился и в годы войны, и в послевоенное время», — сказал посетивший открытие «Парты Героя» глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

За «Парту Героя», посвященную летчику, сядет наиболее активный и успешный ученик. В луховицком лицее этой чести удостоена Дарья Драчева — депутат Детской Думы и участница «Движения Первых».

Напомним, «Парта Героя» была запущена в стране и Московской области по инициативе «Единой России» и в рамках ее партийного проекта «Новая школа». Ученические столы посвящают героям ВОВ, спецоперации и локальных войн, труженикам тыла и другим землякам, особенно отличившимся в какой-либо сфере. В школах городского округа Луховицы открыты уже 15 «Парт Героев».