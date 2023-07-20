В Махачкале местная жительница скончалась на приеме у косметолога

Как сообщает KP.RU , молодая 22-летняя девушка погибла во время косметологической процедуры, проведенной на дому. Известно, что смерть наступила после введения обезболивающего препарата.

Инцидент произошел 19 июля, когда жительница Махачкалы решила посетить знакомого косметолога. Трагедия случилась во время самой процедуры. Об этом поделилась пресс-служба управления СК РФ по Дагестану.

На данный момент выясняются другие обстоятельства произошедшего. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить причину такой внезапной смерти.

Этот случай служит очередным напоминанием о важности профессионального подхода при проведении медицинских и косметологических процедур. Они должны проходить в специализированных учреждениях, где имеются все необходимые условия и оборудование.