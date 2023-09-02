В Марий Эл погибли три человека из-за пожара в рыбацком домике

Как сообщает агентство «РИА Новости» , в настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства, при которых произошел этот несчастный случай.

В Марий Эл три человека погибли при пожаре в рыбацком домике. Были обнаружены тела трех мужчин в возрасте от 49 до 52 лет. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

Известно, что компания из шести мужчин рыбачила на островке реки Ветлуга и одновременно употребляла спиртные напитки. В какой-то момент один из мужчин прикурил, что привело к загоранию занавески. Трое из группы смогли выбраться из здания. Остальные же мужчины оказались в ловушке горящего домика и погибли.

Подобные происшествия напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности и ответственного обращения с огнем. Возгорания, возникающие в результате неосторожности, могут иметь серьезные последствия.