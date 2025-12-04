В Марокко мужчина от испуга закопал туристку заживо на первом свидании

Как сообщает издание The Mirror, девушка, познакомившаяся с местным мужчиной в Сети, прилетела на встречу, но внезапно потеряла сознание во время свидания у него дома. Ее спутник, решив, что она умерла, в панике совершил необратимый, как ему казалось, шаг — вынес тело в сад и закопал, не удостоверившись в кончине.

Как выяснилось позже, Мина Эль Хуари страдала недиагностированным сахарным диабетом. Именно резкое изменение уровня сахара в крови привело ее в состояние, напоминавшее смерть она впала в кому уже будучи погребенной.

Первой реакцией мужчины стал панический страх и желание скрыть «происшествие», а не вызвать скорую помощь или хотя бы проверить пульс и дыхание. Его последующие действия — наличие грязной лопаты и брюк — стали для полиции ключевыми уликами после того, как родные девушки, не дождавшись вестей, срочно вылетели в Марокко и инициировали розыск.

Благодаря оперативной работе марокканской полиции причастный к исчезновению был задержан. Девушку нашли уже мертвой. Самого душегуба могут судить по статье об убийстве по неосторожности.

