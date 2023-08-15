В МЧС Дагестана опровергли новое задымление на месте взрыва

В официальном канале МЧС Республики Дагестан опубликовали заявление касаемо ситуации на месте взрыва у заправки, который произошел накануне, 14 августа.

По данным ведомства, та информация, которая сейчас распространяется в различных каналах и СМИ о некоем задымлении на месте взрыва и о том, что к месту ЧП вызвали пожарных, не соответствует действительности.

Ранее о задымлении, среди других, сообщил и канал Shot: он утверждает, что дым идет даже после дождя, а к месту все же приезжали пожарные.