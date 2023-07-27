В МЧС предоставили новые данные о количестве пострадавших при крушении вертолета на Алтае

Согласно уточненной информации от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), число погибших при крушении вертолета на территории Алтайского края составляет четыре человека.

Об этом пишет РИА Новости. Это число меньше, чем предварительно сообщалось, где говорилось о шести погибших. Ранее такая информация появилась в российских СМИ.

Также сообщается, что травмы различной степени тяжести получили 10 человек. Двум пострадавших помощь медицинских работников не потребовалась.

Оперативные службы продолжают расследование причин произошедшего, чтобы выяснить обстоятельства и предотвратить подобные инциденты в будущем.

МЧС и другие властные органы активно работают над помощью и поддержкой пострадавших. Подробности и ход расследования будут дополнительно объявлены по мере поступления новых данных.