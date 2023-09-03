В МЧС России тоже «перевернули календарь» и призвали не жечь костры рябин 3-го сентября
Фото: [соцсети]
Спасатели предостерегли желающих жечь костры рябин жителей России, напомнив им правила пожарной безопасности.
В МЧС с юмором и выдумкой решили подойти в мемному празднику, который с легкой руки пользователей сети некоторые россияне отмечают 3-го сентября.
Фото: [соцсети]
Напомним, поводом к этому несколько лет назад стал ме на песню Игоря Николаева «Третье сентября» в исполнении патриарха российского шансона Михаила Шуфутинского. В этот день принято делиться картинками-пародиями и фотожабами. В народе 3-е сентября даже стали называть «шуфутинов день».
Фото: [соцсети]
Сразу в нескольких управлениях МЧС РФ выложили в сети юморные картинки, предупредив россиян об опасности игр с огнем. Предлагаем их вашему вниманию.
Фото: [соцсети]