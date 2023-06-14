В МЧС сообщили о локализации пожара в центре Казани

Пожар в пятиэтажке, расположенной в центре Казани, удалось локализовать. Об этом вечером среды, 14 июня, сообщает местное МЧС в своем канале .

Локализацию объявили в 20:35, на данный момент о полной ликвидации пожара нет никаких данных. Ситуацию держит на контроле и местная прокуратура, которая проводит проверку инцидента.

Известно, что в этом доме 66 квартир, а живет в них 142 гражданина. Всех временно переместили в гостиницу «Кварт». По предварительной информации, никто не пострадал. Площадь возгорания на крыше здания составила больше тысячи квадратных метров.