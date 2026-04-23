В Мексике королеву красоты убили за день до развода

В одной из престижных квартир Мехико обнаружено тело бывшей обладательницы титула «Мисс Вселенная штата Нижняя Калифорния». 27-летняя Каролина Флорес Гомес погибла от огнестрельного ранения в голову. По версии следствия, главная подозреваемая — ее свекровь.

Трагедия произошла в прошлый четверг в элитном жилом комплексе района Поланко, который славится усиленной охраной и высоким уровнем жизни. Как сообщает мексиканское издание Reporte Indigo, полиция полагает, что Каролину убили накануне планировавшегося развода с супругом Алехандро Гомесом. Именно этот факт вызвал вопросы у правоохранителей: почему муж так долго не обращался за помощью. Следователи не исключают, что в момент убийства Алехандро находился дома вместе со своей матерью Эрикой Марией.

Примечательно, что ни соседи, ни сотрудники здания не слышали выстрелов и не замечали ничего подозрительного в охраняемом комплексе. Губернатор Нижней Калифорнии Марина дель Пилар Авила потребовала безотлагательного и тщательного расследования этого преступления. Активисты настаивают на квалификации убийства как фемицида — это вновь всколыхнуло общественное возмущение проблемой насилия над женщинами в Мексике. Официальная статистика неумолима: ежедневно в стране жертвами убийц становятся около десяти женщин, и лишь в одном проценте случаев преступников привлекают к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что ядовитый паук укусил Тейлор Момсен во время гастрольного тура в Мексике.