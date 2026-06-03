В Мексике обнаружили 265-метровый подземный туннель, ведущий в США

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных федеральными силами на северо-западе Мексики в районе Нуэва-Тихуана, был выявлен подземный проход. Как сообщает издание New York Post , данное сооружение ведет к территории Соединенных Штатов.

Протяженность тоннеля, проложенного на шестиметровой глубине, достигает приблизительно 265 метров. Объект использовался для нелегального пересечения государственной границы. При обыске сотрудники полиции изъяли боеприпасы, мобильные устройства, банковские карты, цифровой видеорегистратор, а также несколько десятков доз метамфетамина.

Ранее сообщалось о том, что таинственные незнакомцы вылезли из канализационных люков в Нью-Йорке.