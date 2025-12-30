В мероприятиях МСЭФ РФ приняли участие более 25 тыс. человек

Участие в мероприятиях Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации в 2024-2025 годах приняли свыше 25,7 тыс. студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 85 регионов России, а также зарубежных стран.

Главный итог Олимпиад и Конкурсов — подтверждение желания и готовности перспективной молодежи участвовать в процессах восстановления и развития Народного хозяйства, получать и совершенствовать научно-теоретические знания и практические навыки, готовности к взаимно полезному постоянному деловому общению и плодотворному сотрудничеству.

В числе участников и победителей олимпиад и конкурсов — представители молодежи из Подмосковья. Победители проявили методический и инновационный подход в своих разработках, активность в общественной жизни, научно-исследовательской, инновационной и практической работе и могут составить достойный кадровый резерв для государственной службы как на региональном, так и на федеральном уровнях.