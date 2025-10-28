В МФЦ Долгопрудного принимают заявления на комплексное сопровождение участников СВО

Центр «Мои Документы» в Долгопрудном организовал прием заявок на всестороннюю поддержку лиц, участвующих в специальной военной операции. Подать обращение могут как сами военнослужащие, так и члены семей погибших или пропавших без вести. Услуга предоставляется при содействии фонда «Защитники Отечества».

Перечень доступной помощи включает юридическое консультирование, психологическую поддержку, содействие в поиске работы и обеспечении техническими средствами реабилитации. Для оформления заявления потребуется предъявить паспорт, СНИЛС, а также удостоверение ветерана боевых действий (при наличии) и другие документы, подтверждающие связь с СВО.

Сотрудники многофункционального центра помогают в заполнении бумаг и перенаправляют обращения в фонд для дальнейшей работы. Для указанных категорий заявителей в МФЦ Долгопрудного действует приоритетное обслуживание. Учреждение находится по адресу: ул. Первомайская, д. 11. Прием граждан ведут с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. Перерыв на обед не предусмотрен. Выходной — воскресенье.