Британского посла Найджела Кейси вызвали в российский МИД в понедельник, 6 мая. Теперь стало известно, о чем состоялся разговор официальных лиц.

По данным, опубликованным на сайте МИД России, Кейси выразили протест после высказываний главы британского МИД Дэвида Кэмерона. В частности, Кейси предупредили, что аналогичным ответом на удары по территории РФ британским оружием может стать удар и по технике и военным объектам Великобритании как на Украине, так и вне страны. Посла призвали задуматься о том, что данные высказывания являются ни чем иным как дальнейшей эскалацией, а также и о катастрофических последствиях этих шагов.

Ранее Кэмерон заявил, что Киев имеет полное право использовать британское вооружение для ударов по территории РФ. Об этом странном заявлении высказывался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав данные заявления вербальной эскалацией.